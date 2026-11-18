Un settembre ancora positivo per l’aviazione europea, confermano i dati Aci Europe, ma con differenze significative tra i vari mercati del continente. Tra quelli principali, l’Italia (+6,4%) e la Spagna (+4,2%) hanno ottenuto risultati particolarmente positivi. Al contrario, la crescita del numero di passeggeri è rimasta contenuta nel Regno Unito (+1,2%) e in Germania (+0,1%), mentre la Francia ha registrato un calo dello 0,5%. Tra i Paesi la cui crescita del traffico aereo è stata maggiore troviamo ancora la Slovacchia con un +74,6%, seguita da Slovenia (+16,6%), Estonia (+13,4%), Malta (+12,1%), Ungheria (+9,5%) e Polonia (+8,1%).

A settembre l’aeroporto di Istanbul si è confermato lo scalo più trafficato d’Europa, gestendo 7,85 milioni di passeggeri, con un incremento del 2,8% rispetto all’anno precedente. L’aeroporto di Londra Heathrow ha seguito con 7,18 milioni di passeggeri, sebbene il suo traffico abbia registrato un calo del 2,3%. Lo scalo di Madrid-Barajas è salito al terzo posto con 6,31 milioni di passeggeri, segnando una crescita del 6,6%. Ha superato l’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle, che ha gestito 6,22 milioni di passeggeri (+1,5%). A completare la top five Amsterdam Schiphol, con 6,21 milioni di passeggeri e un incremento di 2 punti percentuali rispetto a settembre 2025.

Roberto Saoncella