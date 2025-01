Non sono ancora finite le festività di fine anno, ma sul fronte dei trasporti e nello specifico del caro voli arriva già il primo allarme, questa volta relativo al periodo pasquale e ai ponti di primavera. Nel dettaglio le indicazioni sui prezzi riguardano la Sicilia e sulla questione ha deciso di intervenire in prima persona anche il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.

L’alert, si legge sul Giornale di Sicilia, è scattato dopo una prima analisi dei prezzi dei biglietti, che sembrano già oggi avere raggiunto livelli di guardia, creando preoccupazione oltre che per i flussi regolari, anche per l’indotto turistico. A tal proposito Sangalli in una missiva chiede che vengano applicati i principi della Costituzione che impongono interventi ad hoc contro gli svantaggi derivanti dall’insularità.

“Le connessioni garantite da efficienti sistemi di trasporto sono, infatti, un prerequisito essenziale per la competitività delle imprese e la qualità della vita dei cittadini, nonché per le ambizioni di rilancio del settore turistico”, ha poi concluso Sangalli.