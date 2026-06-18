Meno incidenti aerei del 2024 e 32 risoluzioni generali per un trasporto aereo alla portata di tutti. L’Icao sottolinea i progressi compiuti nel 2025 nel settore dell’aviazione mondiale nella relazione annuale che fornisce una panoramica delle azioni e dei risultati che hanno sostenuto la visione strategica dell’organizzazione per il trasporto aereo globale.

“I progressi verso la visione dell’Icao di un trasporto aereo sicuro e sostenibile per tutti entro il 2050 sono sostenuti dai sei obiettivi strategici stabiliti nel piano a lungo termine dell’Organizzazione, con risultati significativi realizzati per ciascuno di essi nel 2025”, commentano dell’organizzazione.

Gli obiettivi da raggiungere

Si comincia con il primo degli obiettivi, ovvero quello della sicurezza. Il 2025 ha visto un minor numero di incidenti aerei del 2024, un ulteriore passo in avanti verso lo ‘zero vittime’: “I miglioramenti apportati alle strutture di sicurezza e protezione hanno rafforzato le basi per l’eliminazione di vittime”, hanno aggiunto dall’Icao. Inoltre, l’approvazione da parte dell’assemblea dell’edizione 2026-2028 della Global Aviation Safety Plan (GASP) ha stabilito un nuovo standard globale per la gestione del rischio.

Ma l’Icao punta anche a aumentare la resilienza dell’intero sistema aeronautico, con lo scopo di garantire che i vantaggi di un trasporto aereo sicuro e sostenibile possano essere estesi a tutte le regioni del mondo. Per questo con soddisfazione sottolinea i risultati dell’iniziativa ‘No Country Left Behind’, con la quale è stata data a Paesi in via di sviluppo la possibilità di rafforzare la propria aviazione. L’Icao ha collaborato con 137 Stati e 12 organizzazioni internazionali attraverso 109 progetti mirati. Ha formato oltre 30 000 professionisti, provenienti da 84 stati e ha assegnato 979 borse di formazione.

Infine nella relazione si sottolineano anche gli sforzi per il clima, con il rafforzamento degli impegni per la decarbonizzazione, la riduzione delle emissioni, la lotta al rumore e la promozione delle innovazioni tecnologiche, soprattutto con il supporto dell’intelligenza artificiale.