Silver Airways lascia improvvisamente lo scalo di Orlando

Colpo di scena all’aeroporto di Orlando. La compagnia regionale Silver Airways ha cancellato all’improvviso tutte le operazioni sullo scalo, lasciando i clienti in un limbo nel pieno del fine settimana.

“Abbiamo ricevuto la notifica che, con effetto immediato, tutti i voli in partenza e in arrivo con Silver Airways sono stati cancellati”, ha affermato Angela Starke, portavoce dell’aeroporto di Orlando, come riportato da travelmole.com.

Silver Airways sta vivendo un momento difficile, dal momento che è in protezione fallimentare e in fase di ristrutturazione.

Tra le ipotesi del brusco addio, il mancato raggiungimento di un accordo per estendere il contratto con l’aeroporto.

La compagnia aerea è ancora operativa e continua a volare verso altre destinazioni tra cui Fort Lauderdale, Tampa e Porto Rico.