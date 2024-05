Scricchiola qualcosa anche nel mondo quasi perfetto di Air Dolomiti.

Il vettore italiano controllato dal gruppo Lufthansa è, infatti, oggi alle prese con uno sciopero dei piloti che chiedono da qualche tempo migliori condizioni di lavoro. La linea aerea nelle ultime stagioni ha vissuto una fase di trasformazione, assumendo sempre più un ruolo internazionale con gestione di tratte anche fuori dai nostri confini.

La Uiltrasporti che si definisce “la sigla maggiormente rappresentativa all’interno di Air Dolomiti” ha da tempo intavolato trattative con i vertici del vettore. Trattative che per il momento non hanno sortito alcun effetto.

Lo stesso sindacato dei piloti ha detto recentemente che in assenza di risposte concrete da parte della linea aerea non sono escluse azioni di protesta per la stagione estiva. Fase cruciale per le performance aziendali.

Una grana che la controllante Lufthansa avrebbe evitato con piacere, visto che le trattative per l’acquisizione di Ita sembrano andare molto a rilento. (r.v.)