Singapore Airlines festeggia il 55° anniversario del volo Roma-Singapore

Era il 3 giugno del 1971 quando al “Leonardo da Vinci” arrivava il primo volo della Singapore Airlines operato con un Boeing 707 partito la sera prima dall'aeroporto di Singapore-Changi. Questa mattina la compagnia ha celebrato con Adr all'aeroporto di Fiumicino il traguardo dei 55 anni.

“Festeggiare i 55 anni di presenza in Italia - ha dichiarato Aswin K, general manager Italy, Singapore Airlines - è per la nostra compagnia un traguardo di cui andare fieri e una testimonianza del rapporto duraturo che ci lega ai nostri passeggeri e partner italiani. Ringraziamo il mercato italiano per la fiducia e il sostegno costanti che ci ha dimostrato nel corso degli anni. Il nostro impegno nei confronti dell’Italia rimane saldo: continuiamo ad aumentare la nostra capacità, a migliorare i nostri servizi e a sostenere i viaggi, il commercio e il turismo tra l’Italia, Singapore e l’intera regione”, ha concluso.

Attualmente la compagnia opera complessivamente in Italia fino a 12 voli settimanali e nel 2025 sono stati oltre 220mila i passeggeri che hanno viaggiato tra Italia e Singapore, in crescita del 9% rispetto all'anno precedente.