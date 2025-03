Singapore Airlines, il volo da Gatwick diventa giornaliero

A soli 10 mesi dal lancio della rotta tra Londra Gatwick e Singapore, il volo diventa giornaliero.

Singapore Airlines ha annunciato l’incremento delle frequenze sulla tratta a partire dal prossimo 31 marzo, come riporta travemole.com.

Sia offre collegamenti verso oltre 127 destinazioni in 36 paesi in tutto il mondo e, grazie alle connessioni, consente di volare da Londra Gatwick a Sydney in 21 ore e 30 minuti.

“Non c’è dimostrazione più grande del successo del nostro servizio per Londra Gatwick - afferma Mohamed Rafi Mar, direttore generale di Singapore Airlines per Regno Unito e Irlanda - dell’espansione del nostro programma nel suo primo anno”. E aggiunge: “Con 40 servizi settimanali diretti tra Regno Unito e Singapore, offriamo più voli di qualsiasi altro vettore nella regione”.