Il nuovo mandato di Aswin K, general manager di Singapore Airlines in servizio in Italia al posto di Dale Woodhouse, comincia sotto cinque buone stelle.

Al di là dei riconoscimenti arrivati alla compagnia, premiata quest’anno da SkyTrax come ‘Best International Airlines’, ‘Best Cabin Crew Airlines’ e ‘Best World First Class Cabin’, la crescente domanda dei passeggeri tricolori sarà soddisfatta con nuovi servizi: il volo diretto giornaliero da Milano Malpensa guadagnerà capacità dal prossimo 26 giugno al 7 settembre 2025, dal momento che si è deciso di scorporare il collegamento in continuità con Barcellona. Quest’ultimo salirà infatti da tre a cinque frequenze settimanali dirette, mentre le quattro rotazioni settimanali di Roma Fiumicino diventeranno cinque fra il 26 luglio e il 28 agosto.

La domanda dalla Penisola

“I nostri voli possono ora avvantaggiarsi della maggior efficienza e comodità degli Airbus 350-900 - osserva Aswin K - sui quali la domanda italiana di posti business class è in aumento, così come l’apprezzamento per il refresh della nostra Premium Economy, grazie anche ai vantaggi del programma loyalty Kris e alla possibilità di usufruire di city-tour calibrati per ogni interesse durante i transiti superiori alle 5 ore e mezza, ma compresi nell’arco delle 24 ore”.

Oltre al successo leisure della compagnia, sfruttata dal pubblico tricolore soprattutto per collegamenti con l’Indonesia, il Giappone e l’Australia, la crescita business beneficia del consolidamento dei rapporti commerciali Italia-Singapore.