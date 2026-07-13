Sky Airline, la compagnia low-cost sudamericana, rafforza la propria presenza commerciale in Europa e punta ad una estate di grande crescita. Attiva da 25 anni, Sky ha infatti ufficializzato il suo ingresso nel bsp Italia, consentendo di vendere i propri voli tramite i gds Sabre e Amadeus.

“L’ingresso nel bsp Italy rappresenta un passo importante nella nostra strategia di distribuzione europea - ha dichiarato Francisca Valenzuela, sales manager -. Ora ci aspettiamo un maggiore coinvolgimento da parte del canale agenziale, un incremento delle vendite tramite gds e il continuo sviluppo della nostra presenza commerciale nel mercato italiano. Si tratta di un passo importante per consolidare la nostra relazione con il trade europeo e posizionare SKY come un’alternativa puntuale e confortevole per volare in Sud America”.

Un mercato, quello dell’America Latina, che sta vivendo un momento di particolare sviluppo, forse anche come conseguenza delle tensioni in medio oriente. “Per la prossima stagione estiva stiamo osservando trend di prenotazione positivi su tutto il nostro network internazionale – ha aggiunto -. La domanda resta particolarmente resiliente sulle rotte che collegano l’Europa al Sud America attraverso i nostri accordi interline con compagnie come Air Europa, KLM, Air France, Turkish Airlines e Tap Air Portugal”.

Accordi che adesso coinvolgono anche Ita e aprono, quindi, nuove prospettive per il mercato italiano: “ci aspettiamo che il recente accordo interline con Ita Airways contribuisca a rafforzare i flussi di viaggiatori dall’Italia, offrendo collegamenti da Roma verso Santiago e Lima via San Paolo, Rio de Janeiro o Buenos Aires. Osserviamo inoltre un crescente interesse da parte del mercato italiano, soprattutto nel segmento leisure. Sebbene sia ancora in fase di sviluppo per SKY, le nostre analisi interne sulle vendite individuano un forte potenziale di crescita, in particolare verso Cile, Perù” ha concluso Valenzuela.