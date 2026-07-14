Sky Alps, nuovo rosso nel 2025, ma Gostner spera nel futuro

Creata da Josef Gostner, imprenditore altoatesino proprietario anche dello scalo di Bolzano, Sky Alps ottiene nel 2021 da Enac l’autorizzazione ad effettuare trasporto aereo per passeggeri nel nostro Paese. Oggi conta 13 velivoli turboelica De Havilland Canada Dash 8 da 76 posti e nel 2026 ha una programmazione che la porta a volare verso 37 scali europei. Nel 2025 ha trasportato 180mila passeggeri con 62,8 milioni di fatturato, ma ha registrato una perdita di circa 4mila euro per ogni decollo effettuato.

“Abbiamo vinto diverse sfide di mercato, consolidando il nostro modello di business e confermando il ruolo strategico del capoluogo come aeroporto regionale” ha dichiarato a un giornale trentino Gostner. Per l’ad di Sky Alps la compagnia ha anche superate le problematiche riscontrate da Enac sulla sicurezza di alcuni aeroplani, e che l’avevano obbligata a lasciare a terra il 50% della sua flotta.

“Quanto all’intoppo sulla manutenzione l’abbiamo gestito in stretta collaborazione con Enac e si è concluso positivamente. Sono state implementate tutte le misure richieste e l’operatività è stata pienamente ripristinata” ha concluso Gostner, che per quest’anno prevede di tornare in positivo, grazie anche al successo di alcune rotte estive da Bolzano, in particolare Olbia e le destinazioni tedesche.

Roberto Saoncella