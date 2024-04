Sky express amplia e rinnova la sua flotta

Sky express rafforza la flotta di un 17% con l’introduzione di nuovi aeromobili, arrivando a 27 macchine, tutte molto giovani. L’età media degli aerei è di 1,6 anni per gli ATR 72-600 e di 3,1 anni per Airbus neo.

La flotta Airbus di SKY express è alimentata dal motore CFM LEAP-1A. Si tratta di una scelta strategica e di investimento dell'azienda, poiché a questa tipologia di motore sono associati affidabilità comprovata e vantaggi competitivi nella sua categoria.

Gli aerei SKY express ATR offrono la flessibilità necessaria richiesta in molti aeroporti regionali del paese. Inoltre, con il 45% in meno di carburante e quindi di sostanze inquinanti, e con emissioni di CO2 inferiori del 45% rispetto ai jet regionali, SKY express collega sia le isole greche che altre destinazioni nazionali in modo moderno e sostenibile.