SkyAlps, confermati fino ad ottobre i voli in continuità da Ancona

SkyAlps continuerà fino ad ottobre a coprire la tratta da Ancona a Roma, Napoli e Milano garantendo la continuità territoriale. La compagnia è riuscita a trovare un Dash - lo stesso aeromobile usato finora - in wet lease per coprire la tratta fino ad ottobre, quando il nuovo bando dovrebbe individuare la compagnia che collegherà le Marche a Roma, Milano e Napoli per i prossimi due anni.

Come riporta il Corriere Adriatico, è inoltre in arrivo anche un ritocco all’orario del volo su Fiumicino: partenza dal Sanzio intorno alle 12 e non più alle 15,30.

La ricerca del velivolo introvabile stava andando avanti da settimane senza successo. Quello usato finora tra una settimana sarà impegnato altrove: per questo, partecipando alla procedura d’urgenza dell’Enac chiusa ad inizio marzo, la compagnia aveva originariamente garantito la propria disponibilità solo fino al 15 maggio.