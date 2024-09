SkyTeam festeggia le agenzie con ‘Land on the Sand’

È tornato anche quest’anno il consueto appuntamento con ‘Land on the Sand’, la due giorni organizzata da SkyTeam in Italia che ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle compagnie aeree dell’alleanza e 100 tra agenti di viaggio e manager delle più importanti realtà turistiche italiane.

La due giorni, tenutasi ad Igea Marina, si è articolata come sempre in un parte di team building, con una torneo di beach volley che ha visto coinvolti gli intervenuti, che hanno formato ben 20 squadre.

L’obiettivo era quello di celebrare e promuovere la collaborazione tra SkyTeam e le principali agenzie di viaggi italiane in una cornice conviviale.

“È ormai dal lontano 2010 che il Land on the Sand rappresenta un’occasione straordinaria per consolidare la nostra stretta collaborazione con le agenzie più importanti del BSP Italia” ha commentato Patrizia Gallo, responsabile SkyTeam.