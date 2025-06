Prime due posizioni invariate nell’attesa classifica della World Airlines Awards di Skytrax. E soprattutto vetta conquistata per la settima volta in dieci anni da parte di Qatar Airways, che resta davanti alla rivale di sempre Singapore Airlines. Sorpresa invece per il terzo gradino del podio, sul quale torna dopo alcuni anni Cathay Pacific, che completa in questo modo un’importante risalita dall’ottavo posto del 2023 e dal quinto dello scorso anno.

L’Europa

Come per le ultime edizioni, la top ten del più prestigioso riconoscimento internazionale per le compagnie aeree è dominata dai vettori orientali, anche se l’area del Golfo si impossessa di due delle prime quattro posizioni considerando anche il quarto posto di Emirates. Due invece le presenze del Vecchio Continente, con Turkish al sesto posto e Air France all’ottavo, entrambe in risalita di una piazza sul 2024. Esce dalla top ten invece Swiss, ora undicesima.

Ita Airways

Per quanto riguarda l’Italia nelle prime cento posizioni figurano Ita Airways e Air Dolomiti, con la prima che ha compiuto un impressionante balzo in avanti passando dalla posizione numero 89 alla 57, tanto da guadagnarsi il secondo posto nella speciale classifica dedicata alle compagnie che sono cresciute di più rispetto allo scorso anno. Migliora anche il ranking dell’altro vettore italiano del Gruppo Lufthansa, che guadagna 16 posizioni.

Low cost

Per quanto riguarda il capitolo low cost sul podio figurano AirAsia, Scoot e IndiGo con a seguire Eurowings, Vueling, Volotea e Transavia France. “Mantenere questo titolo in un settore globale altamente competitivo e in continua evoluzione riflette gli sforzi incessanti in ogni parte dell'azienda, dalla linea di frontiera ai backstage – commenta il ceo di Qatar Airways Mohammed Al-Meer -; la passione e l'impegno delle nostre persone continuano a stabilire nuovi standard nell'aviazione. Siamo altrettanto orgogliosi di essere stati nominati la Migliore Compagnia Aerea del Medio Oriente, di detenere nuovamente il titolo di Migliore Classe Business al Mondo e di essere riconosciuti per offrire la Migliore Esperienza della Lounge per Compagnie Aeree di Classe Business a livello globale”.