Smartwings, dall’estate nuovo volo diretto Lamezia Terme-Praga

La prossima estate vedrà Lamezia Terme e Praga collegate giornalmente dal nuovo volo di Smartwings, una novità che, come spiega Michal Vana, direttore commerciale della compagnia aerea ceca, rappresenta un importante passo in avanti per la connettività internazionale della Calabria: “I passeggeri - aggiunge - potranno beneficiare di tariffe vantaggiose e di un’esperienza di volo confortevole”.

I voli giornalieri saranno operati a partire dal 30 maggio con Airbus A220 e Boeing 737-800 da 189 posti. Gli orari varieranno durante la settimana, con partenze da Praga prevalentemente nella tarda mattinata e ritorni nel primo pomeriggio, ad eccezione di mercoledì e sabato, quando i voli saranno in fascia serale.

“Questo collegamento giornaliero - commenta Marco Franchini, amministratore unico di Sacal SpA - rafforza la presenza della Calabria nel panorama dei voli internazionali e favorisce non solo il turismo, ma anche le relazioni culturali ed economiche con la Repubblica Ceca”.

Oltre a questa nuova rotta, Smartwings rafforzerà ulteriormente i collegamenti tra la Calabria e la Repubblica Ceca con voli charter diretti da Lamezia Terme verso altre città ceche come Brno, Pardubice e Ostrava.