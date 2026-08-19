Somali Airlines riprende i voli dopo 35 anni

La compagnia di bandiera somala, Somali Airlines, fondata nel 1964, dovrebbe riprendere i voli di linea nel settembre prossimo, dopo oltre 35 anni la sospensione delle attività, a seguito dello scoppio della guerra civile nel 1991.

Lo ha annunciato il direttore dell'Autorità per l'aviazione civile somala, Ahmed Ma'allin, precisando che i preparativi sono ormai nella fase conclusiva e che il primo volo è previsto intorno alla metà del mese. La rinascita della compagnia rappresenta uno dei principali progetti del governo federale per il rilancio del settore dell'aviazione.

Nel 2025 Mogadiscio aveva annunciato l'acquisizione di due Airbus A320, che costituiranno la flotta iniziale, con l'obiettivo di aggiungere altri velivoli in una fase successiva. Prima dell'avvio delle operazioni, tuttavia, dovranno essere completate le procedure di certificazione, le autorizzazioni operative e tutti gli adempimenti in materia di sicurezza, manutenzione e formazione del personale.

Roberto Saoncella