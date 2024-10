Sostenibilità nel trasporto aereo, Sita e Aaco ideano Eco Mission

Si chiama Sita Eco Mission la soluzione ideata da Sita, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, e l’Arab Air Carriers Organization (Aaco) per assistere le compagnie aeree nel loro percorso per diventare più sostenibili.

La partnership punta a fornire ai vettori gli strumenti necessari per affrontare le principali sfide del settore, che includono la raccolta in tempo reale di dati accurati sulle emissioni e sul consumo di carburante, la riduzione dei costi operativi legati a CORSIA, EU ETS, ReFuelEU e altre leve di sostenibilità e la conformità a complesse normative ambientali.

“La collaborazione con Aaco - commenta David Lavorel, ceo di Sita - è la prova di ciò che può essere realizzato quando l’esperienza del settore incontra l’innovazione tecnologica. Di fronte a sfide ambientali senza precedenti - spiega - il raggiungimento della sostenibilità nel settore dell’aviazione richiede qualcosa di più del semplice rispetto delle norme: è necessario un approccio visionario. Insieme ad Aaco stiamo proponendo una soluzione che affronta direttamente queste sfide, aprendo la strada a un nuovo approccio pratico alla responsabilità ambientale”.

L’obiettivo è favorire una gestione ambientale più intelligente e strategica nelle tre funzioni chiave delle compagnie aeree: Compliance, Strategia & Finanza e Operazioni di Volo.

“Alla fine dell’anno scorso - racconta Abdul Wahab Teffaha, segretario generale di Aaco - abbiamo firmato con Sita un memorandum d’intesa per testare e sottoporre a prova di concetto Eco Mission alcuni membri Aaco. Il lavoro congiunto tra il team dei membri di Aaaco e Sita ha portato, nel giro di un anno, alla soluzione che annunciamo oggi. Il loro lavoro è inestimabile non solo per le compagnie aeree di Aaco, ma anche per quelle di tutto il mondo. Questo è un passo che va nella giusta direzione sul percorso delle compagnie aeree per raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità ambientale”.