South African Airways, il Governo blocca la vendita

Il governo del Sudafrica ha rescisso l’accordo di vendita stipulato quasi tre anni fa per South African Airways. Il Dipartimento delle Pubbliche Imprese del Sudafrica aveva infatti pianificato di cedere il 51% della compagnia aerea a un consorzio di investimenti chiamato Takatso.

L’accordo di vendita era stato raggiunto nel giugno 2021, durante il periodo di stop alle operazioni dovuto alla pandemia di Covid ma, come affermato dallo stesso dipartimento e ripreso da Travel Weekly, l’intesa è stata risolta di comune accordo.

L’aumento di valore

La motivazione addotta è che le parti non sono riuscite a raggiungere un accordo sul prezzo di vendita, dopo l’aumento di valore di SAA.

Il vettore ha ripreso i voli transatlantici lo scorso autunno e attualmente gestisce una flotta di 11 aerei, secondo Planespotters.net, anche se non ha ripreso a volare negli Stati Uniti. In una valutazione più recente è stato stabilito che la compagnia aerea vale 6,5 miliardi di rand, equivalenti a 348 milioni di dollari. Il governo ha inoltre affermato che esplorerà nuove possibilità di finanziamento alternativo per la compagnia e, a tal proposito, assumerà un consulente strategico per l’aviazione.