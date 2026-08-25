Non c’è pace per South African Airways. Una delle compagnie aeree più promettenti degli anni a cavallo del 2000 si trova infatti nuovamente in una fase di stallo dopo aver sospeso con effetto immediato Matshela Seshibe, amministratore delegato ad interim del gruppo, a soli quattro mesi dall'assunzione dell'incarico.

In un comunicato pubblicato sul sito web della compagnia aerea si legge che il consiglio di amministrazione di SAA “ha deciso di sospendere con effetto immediato l'amministratore delegato ad interim del gruppo, il signor Matshela Seshibe, in attesa dell'esito di una procedura interna”. Nella nota non vengono forniti dettagli sulla motivazione che hanno spinto il cda a questa decisione.

A guidare il vettore sudafricano è stato nominato, secondo quanto riporta Travelweekly, il responsabile degli affari legali, Koekie Mbeki. Seshibe è stato nominato nell'aprile 2026 in seguito alle dimissioni dell'ex ceo John Lamola, che aveva guidato la compagnia aerea dal 2022, un periodo di relativa stabilità successivo al ritorno in servizio di SAA dopo la ristrutturazione. SAA ha avuto 15 ceo dal 2010.