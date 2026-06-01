La corsa per allontanarsi dal modello low cost estremo di Southwest Airlines prosegue. E la fondatrice del business che ha conquistato prima l’Europa e poi mezzo mondo guarda ora anche ai collegamenti a lungo raggio.

Lo ha detto il ceo Bob Jordan parlando di quello che chiama uno sforzo continuo per offrire prodotti “che i nostri clienti desiderano”. Non un obiettivo a breve termine, chiarisce, ma un progetto da realizzare nell’arco dei prossimi cinque anni, ha puntualizzato.

Secondo quanto riportato da Aviationweek, dopo le mosse relative alle tariffe a livelli o ai posti assegnati, che hanno prodotto risultati interessanti a livello di fatturato e utili, Southwest si starebbe muovendo per venire incontro alle mutate esigenze dei clienti, che negli Stati Uniti si stanno allontanando dal modello low cost.

Jordan prevede che Southwest possa operare verso otto-dodici destinazioni internazionali a lungo raggio, che rappresenterebbero “la stragrande maggioranza dei luoghi che i nostri clienti vogliono raggiungere - ha spiegato -. Quindi, non dobbiamo essere Delta, American o United in termini di quella vasta rete di lunga distanza, ma attraverso le destinazioni giuste possiamo essere molto rilevanti per la nostra clientela in termini di dove vogliono andare”.