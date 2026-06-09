Southwest e il lungo raggio: nuovo accordo di interline con Singapore Airlines

Prosegue il nuovo corso di Southwest, che punta sempre di più ad allontanarsi dal modello ultra low cost creato proprio dalla compagnia, lanciando una rotta che risponda meglio alle mutate richieste del mercato, maggiormente orientato alla qualità dei servizi a bordo. E puntando ora anche ad accordi di collaborazione per il feederaggio sui voli a lungo raggio.

In questo senso si inserisce la muova intesa di interline siglata con Singapore Airlines, che consentirà ai viaggiatori di usufruire di voli in connessione dagli hub di Los Angeles, Seattle e San Francisco verso 120 destinazioni negli Stati Uniti.

I biglietti per un singolo itinerario possono essere acquistati tramite agenzie di viaggi, siti web di viaggi e canali diretti di Singapore Airlines, ma non tramite i canali diretti di Southwest. Singapore Airlines è ora l'ottavo partner interlinea che Southwest ha acquisito dall'inizio dello scorso anno, unendosi a Turkish Airlines, Icelandair e All Nippon Airways, tra gli altri.