In una recente intervista rilasciata dal ceo di Ryanair Michael O’Leary, il manager affermava che la madre di tutte le low cost, ovvero Southwest Airlines, non poteva più essere inserita nell’elenco delle compagnie fedeli a questo modello di business. Attualmente, diceva O’Leary, “è un’altra cosa”.

Che si tratti di profezia o meno, le recenti dichiarazioni del ceo del vettore Usa, Bob Jordan, hanno fatto pensare che davvero Southwest stia per intraprendere la strada del distacco dal modello low fare. In occasione di una presentazione agli analisti, Jordan ha evidenziato come l’introduzione per la prima volta del bagaglio a pagamento non sia altro che l’inizio di un processo di trasformazione per proseguirà nei mesi a seguire.

Il ceo non ha svelato i contenuti in realtà, si legge su Preferente, ma ha messo l’accento sul fatto che oggi il mercato americano chiede altro rispetto al low cost, ovvero classi premium, lounge di alto livello e voli intercontinentali: tutte cose che nella situazione attuale Southwest non è in grado di offrire. Elementi da valutare.