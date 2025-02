Southwest, tagli al personale in vista: licenziamento per 1.750 dipendenti

Tagli al personale in vista in casa Southwest Airlines. La compagnia aerea ha annunciato l’intenzione di voler procedere con il licenziamento del 15% della sua forza lavoro, per un totale di 1.750 posti di lavoro.

Si tratta del licenziamento più corposo operato dalla compagnia aerea nei suoi 53 anni di attività.

Alla base dell’operazione, riporta Associated Press, la riduzione dei costi.

Nel mirino dei tagli, in particolare, dirigenti e manager, al fine di rendere l’assetto dell’azienda, ha spiegato il ceo, Bob Jordan, “più snello e agile”.

Secondo le prime stime, l’operazione dovrebbe far risparmiare al vettore 210 milioni di dollari nel 2025 e 300 milioni nel 2026.