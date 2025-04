Soutwhest Airlines mette la scadenza ai crediti di viaggio

Dopo l’eliminazione della gratuità per i bagagli Southwest Airlines mette a segno un’altra novità che non sarà certo accolta con favore dalla clientela. Il vettore ha infatti deciso di dare una scadenza ai crediti di viaggio emessi per i viaggiatori in caso di disagi e ritardi, oppure come compensazione per uno specifico servizio a bordo non erogato o un difetto nel servizio clienti.

A partire dal 28 maggio, come scrive TravelMole, i crediti di viaggio emessi scadranno dopo 12 mesi dalla data di acquisto del biglietto originale. Un arco temporale che si accorcia ulteriormente per le tariffe Economic Basic, arrivando a una scadenza dopo soli sei mesi dalla data di emissione del biglietto. Con questa mossa Southwest procede in controtendenza rispetto alle altre compagnie aeree, per le quali i voucher dei crediti di viaggio non hanno scadenza.