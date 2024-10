Spagna, continua la carenza di personale nel trasporto aereo: mancano piloti

Il problema della carenza di personale nel trasporto aereo si fa sempre più pressante. E in Spagna, in particolare, la situazione sembra essere particolarmente critica. A confermarlo le stime dell’Airports Council International relative ai prossimi 10 anni.

Secondo Aci il Paese avrà bisogno di 11mila nuove risorse alla cloche per soddisfare il fabbisogno delle compagnie aeree.

A incidere sulla mancanza di comandanti, riporta Preferente, diversi fattori. In primis il mancato ricambio generazionale, conseguenza del progressivo calo di iscrizioni nelle accademie. A questo si unisce un deciso incremento dell’offerta voli subito dopo il Covid, che sta mettendo a dura prova chi opera nel comparto. In ultimo, i costi elevati dei percorsi formativi e delle accademie. Diventare pilota in Spagna richiede un investimento che varia tra gli 80.000 e i 180.000 euro.