Spagna, l’aeroporto di Granada chiuderà per lavori nel maggio del 2027

Stop operativo di tre settimane per l’aeroporto Federico García Lorca Granada-Jaén Airport. Lo scalo andaluso resterà completamente chiuso dal 5 al 27 maggio 2027 per consentire interventi di riqualificazione della pista, con impatti diretti sulla programmazione voli.

Durante i 21 giorni di sospensione, il traffico sarà dirottato sul vicino Málaga-Costa del Sol Airport, che fungerà da principale alternativa per l’accesso alla destinazione Granada..

Per limitare l’impatto sull’operatività, riporta Preferente, il gestore ha strutturato i lavori in più fasi, concentrando la maggior parte delle attività nelle fasce di chiusura notturna dello scalo. Tuttavia, gli interventi sulle sezioni critiche della pista renderanno necessaria una sospensione totale delle operazioni per tre settimane.

Il calendario è già stato condiviso con compagnie aeree, handler e operatori della filiera, consentendo la riprogrammazione anticipata dei voli e dei servizi. Durante il periodo di chiusura, i lavori procederanno a ciclo continuo, 24 ore su 24, con l’obiettivo di concentrare le attività più impattanti e garantire, alla riapertura, una piena ripresa operativa.