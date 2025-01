Bruxelles ha deciso di chiedere spiegazioni alla Spagna per la multa da 179 milioni di euro inflitta dal governo spagnolo alle low cost Ryanair, Vueling, Volotea, easyJet e Norwegian per aver applicato il pagamento del bagaglio a mano.

Secondo quanto riportato da Preferente L’Ue ha comunicato in una lettera che, dopo aver analizzato il reclamo presentato da un’associazione di compagnie aeree, è giunta alla conclusione che sia “necessario che le autorità nazionali ci forniscano maggiori informazioni”. Nel documento redatto dalla Direzione Generale per la Mobilità e i Trasporti si spiega che la misura adottata fa parte di EU Pilot, un meccanismo di cooperazione tra la Commissione europea e gli Stati membri che consente di verificare se il diritto dell’Unione sia rispettato e correttamente applicato, mirando a risolvere eventuali violazioni in modo efficace per evitare, per quanto possibile, l’avvio formale di una procedura di infrazione, come invece è stato richiesto dalle compagnie aeree interessate.

La multa è stata comminata dalla Spagna il 22 novembre 2024; il motivo principale riguarda la politica sui bagagli a mano, sebbene nel fascicolo siano trattati anche altri aspetti, come ad esempio l’addebito di un costo aggiuntivo ai genitori che viaggiano con i figli o a passeggeri con persone a carico per la scelta dei posti e per la stampa della carta d’imbarco. La compagnia aerea più colpita è stata Ryanair, che ha ricevuto una multa di 107,7 milioni di euro, pari al 60,23% del totale. Seguono Vueling con 39,2 milioni ed easyJet con 29 milioni. Volotea e Norwegian, da parte loro, sono state multate rispettivamente di 1.189.000 e 1.610.001 euro.