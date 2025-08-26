Sembra essere ancora in bilico il futuro di Spirit Airlines. Il vettore low cost Usa, uscito la scorsa primavera dal Chapter 11, starebbe infatti lavorando a un nuovo programma di ristrutturazione per evitare la bancarotta.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il provvedimento sarebbe ancora in fase di studio dopo che la società è ricorsa ad alcune operazioni finanziarie per portare cash nelle casse, senza però riuscire a colmare le perdite subite anche quest’anno. In un report alla Borsa ha inoltre segnalato il rischio di default in caso di mancato miglioramento della situazione finanziaria entro 12 mesi.

In una nota la compagnia ha cercato di gettare acqua sul fuoco rassicurando i passeggeri sul proprio futuro e indicando in una revisione del business la rinascita dell’azienda.