Spirit Airlines potrebbe essere la prima ‘vittima’ della crisi internazionale che ha portato all’impennata del prezzo del carburante. Già gravata da una crisi che dura ormai da lungo tempo e alle prese con un secondo Chapter 11 per il quale non si vede ancora una via d’uscita, la compagnia low cost Usa rischia ora la liquidazione.

Secondo diversi fonti di stampa Usa, tra cui anche Bloomberg, il vettore potrebbe essere costretto a gettare la spugna già entro la fine di questa settimana. I potenziali investitori che hanno creduto in Spirit in questa fase di ristrutturazione avrebbero infatti ormai deciso di non procedere oltre con gli aiuti, mentre il rosso nelle casse dell’aerolinea sembra farsi sempre più pesante.

Resta ora da vedere se si faranno avanti potenziali acquirenti, anche se va rilevato come oltreoceano il business model low cost, che ha spopolato negli anni passati, sembra ormai avere lasciato il passo e anche chi ha fatto nascere il no frills, Southwest, si sta progressivamente convertendo al legacy.