Sembra farsi sempre più concreta l’ipotesi di un Chapter 11 per Spirit Airlines. Fallito anche il secondo tentativo di merger con Frontier, la compagnia sarebbe in trattative avanzate con i creditori per avere un supporto per la richiesta di bancarotta che porti poi a una completa ristrutturazione aziendale.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal la richiesta potrebbe essere fatta già nelle prossime settimane, ma il report del quotidiano economico Usa ha comunque provocato un crollo delle azioni del vettore, che in una giornata hanno perso il 39 per cento del proprio valore.