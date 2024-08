Come preannunciato da TTG Italia Spirit Airlines, i cui conti ultimamente paiono non godere di ottima salute, ha deciso di mettere in pratica l’ipotesi di un’apertura a un pubblico di fascia alta e lo ha fatto ideando la possibilità, per i clienti, di selezionare un’esperienza premium con quattro opzioni aggiuntive, suddivise per fasce di costo.

I pacchetti si chiamano Go Big, Go Comfy, Go Savvy and Go.

Le diverse opzioni

Go Big, spiega travelagentcentral.com, include un ‘Big Front Seat’, snack e bevande (comprese quelle alcoliche), e poi ancora un bagaglio a mano, un bagaglio registrato, check-in e imbarco prioritari e accesso in streaming tramite quello che il vettore definisce “il wi-fi più veloce di qualsiasi compagnia aerea con sede negli Stati Uniti”. Il ‘Big Front Seat’ è un sedile più ampio, con spazio extra per le gambe, imbottitura aggiuntiva e nessun posto centrale.

Go Comfy è invece una nuovissima opzione di posti a sedere che offre maggiore comfort e spazio con un posto centrale bloccato garantito, un bagaglio a mano, un bagaglio registrato, imbarco prioritario e uno spuntino e una bevanda analcolica.

In alternativa, Go Savvy dà al viaggiatore la possibilità di scegliere tra un bagaglio a mano o un bagaglio registrato e la selezione del posto standard durante la prenotazione. Infine, Go è l’opzione migliore per i passeggeri che desiderano la flessibilità di acquistare una qualsiasi delle seguenti opzioni: bagagli registrati, selezione del posto standard, wi-fi e snack e bevande.

Tutte e quattro le opzioni non prevedono penale per modifica o cancellazione.

Con queste nuove configurazioni di posti a sedere, Spirit lancerà anche un’esperienza di check-in prioritario il 27 agosto per gli ospiti che scelgono Go Big o sono membri Free Spirit Gold o titolari di Free Spirit World Elite Mastercard. Inizialmente, sarà disponibile in più di 20 aeroporti statunitensi tra cui Atlanta, Cancun, Dallas-Fort Worth, Detroit, Fort Lauderdale, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Newark, New York-LaGuardia e Orlando.