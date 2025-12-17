Spirit, in arrivo 100 milioni di dollari di nuovi finanziamenti

Una nuova iniezione di liquidità nelle casse di Spirit. La compagnia aerea statunitense ha annunciato di aver ottenuto 100 milioni di dollari di nuovi finanziamenti per portare avanti la ristrutturazione.

Secondo quanto si apprende da traveldailymedia.com, il vettore potrà utilizzare immediatamente 50 milioni di dollari, mentre l’accesso alla restante parte del credito sarà legato agli sviluppi dell’operazione di ristrutturazione e alla sottoscrizione di ulteriori accordi.

I nuovi finanziamenti giungono come una boccata d’aria dopo mesi di difficoltà, che hanno visto la compagnia statunitense abbandonare 14 aeroporti, rescindere contratti di leasing per oltre 80 aeromobili, nonché tagliare rotte e posti di lavoro.

Dave Davis, presidente e ceo di Spirit, ha espresso gratitutine nei confronti degli istituti di credito: “Siamo grati ai nostri istituti di credito per aver continuato a sostenere la trasformazione di Spirit, riconoscendo tutti i progressi significativi che il nostro team ha fatto negli ultimi mesi”.