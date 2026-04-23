Spirit verso la salvezza, la Casa Bianca pensa a un prestito di 500 milioni

L’amministrazione Trump è pronta a correre in soccorso di Spirit. Per scongiurare il fallimento della compagnia aerea statunitense, la Casa Bianca sarebbe in procinto di concedere un prestito di 500 milioni di dollari.
L’indiscrezione, apparsa sul sito del Wall Street Journal, è stata subito accolta con favore dai mercati azionari. Nelle ore successive alla pubblicazione della notizia, il titolo della low cost ha infatti registrato un rialzo dell’800% in Borsa.
L’ipotesi di un’iniezione di capitali di Stato potrebbe infatti allontanare il pericolo che il vettore finisca in liquidazione. Per la seconda volta in Chapter 11, Spirit si trova ora ulteriormente indebolita dai rialzi del costo del carburante.