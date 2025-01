Centinaia di milioni di euro di utili in arrivo nei prossimi anni per il gruppo Lufthansa. E’ quanto afferma il ceo Carsten Spohr in merito alla partecipazione in Ita Airways, che dovrebbe far schizzare gli utili gli utili del gruppo nel giro di qualche anno.

Intervistato dalla Frankfurter Allgemeine, il ceo ha affermato che “Ita è la più grande acquisizione nella storia di Lufthansa. Senza la prospettiva di un contributo agli utili a nove cifre, non avremmo fatto questo passo”.

Come riporta La Repubblica, il ceo di Lufthansa ha poi evidenziato come l’acquisto del 100% di Ita sia “l’obiettivo”, ma l’aumento della partecipazione al momento non è previsto per il 2025. “È nel nostro interesse mantenere il governo italiano a bordo nei prossimi mesi”, ha chiuso Spohr.

Prevista dopo la firma un’assemblea dei soci che procederà alla nomina del nuovo cda, che in linea agli accordi annunciati l’estate scorsa sarà allargato da tre a cinque consiglieri. Lufthansa ha intanto fatto sapere di puntare ad assumere circa 10mila persone nel 2025, per la metà in Germania: 2 mila assistenti di volo, mille 400 unità per il personale di terra e circa mille 300 esperti tecnici in tutto il gruppo. Verranno reclutati poi mille 200 dipendenti per le aree amministrative e circa 800 piloti. Oltre la metà delle assunzioni avverrà in Germania e oltre 2 mila dipendenti inizieranno a lavorare presso Lufthansa Technik. Austrian Airlines ed Eurowings recluteranno circa 700 dipendenti ciascuna.