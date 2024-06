Spohr: “Lufthansa City Airlines sostituirà Cityline”

“Lufthansa City Airlines sostituirà Lufthansa Cityline”. È stato il ceo del Gruppo Lufthansa, Carsten Spohr, a chiarire quale sarà il ruolo del nuovo vettore al debutto il prossimo 26 giugno.

Come sospettato dagli addetti ai lavori, Cityline sembra destinata a cedere il passo alla nuova arrivata di casa Lh, che sarà impegnata principalmente sul corto e medio raggio contando su due hub: Monaco e Francoforte.

Oltre alla sovrapposizione delle rotte, c’è un altro tema che porterà alla dismissione di Cityline nei prossimi anni, secondo quanto si apprende da Fvw: la su flotta - composta per lo più da A319 - non sarebbe più economicamente sostenibile per il gruppo tedesco, senza contare che in pochi anni sarà obsoleta se paragonata a quella di City Airline, composta da A320neo e A220.