Il lavoro per ricucire lo strappo tra Ita e Lufthansa potrebbe passare da un vertice a due tra il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e il ceo di Lufthansa Group Carsten Spohr. Con il benestare da parte della Commissione europea, che sarebbe disposta a concedere qualche giorno in più di tempo purché si riesca a trovare la quadra per un’operazione che la Ue stessa ormai considera come assodata e anche indispensabile per il settore del trasporto aereo.

Continuano le trattative

Sono ore frenetiche quelle che stanno facendo seguito alla fase di stallo dopo le divergenze sul valore di Ita Airways, che hanno portato alla rottura tra le parti. Gli emissari di Roma e Francoforte, secondo diverse fonti di stampa, stanno continuando a trattare e nelle ultime ore sarebbero stati fatti anche passi avanti, con la ricerca di soluzioni e magari anche escamotage che soddisfino Italia e Germania.

Ma l’ultima parola sembra ora affidata ai vertici massimi, che potrebbero incontrarsi entro la fine della settimana. Magari per potere poi consegnare già lunedì il dossier definitivo.