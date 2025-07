Stati Uniti: stop al controllo delle scarpe in aeroporto

Anche gli Stati Uniti si preparano a dire addio a una procedura di controllo in aeroporto iniziata oltre vent’anni fa. Negli scali statunitensi sarà infatti finalmente di nuovo possibile accedere allo screening senza dovere togliere le scarpe, grazie alle tecnologie attuali che non rendono più necessarie questa procedura.

L’annuncio è stato dato dalla segretaria del Department of Homeland Security Kristi Noem, che ha evidenziato come il passaggio “riuscirà a rendere il controllo più facile per i passeggeri, migliorare la soddisfazione dei viaggiatori e ridurre i tempi di attesa”.

La politica di rimozione delle scarpe è entrata formalmente in vigore nel 2006, si legge su Travelweekly. In pratica, tuttavia, la procedura di screening è iniziata negli aeroporti americani cinque anni prima, dopo che il cittadino britannico Richard Ried aveva tentato di far esplodere bombe nelle sue scarpe a bordo di un volo American Airlines.