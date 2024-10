I prezzi dei voli fuori controllo potrebbero avere le ore contate. Le ultime analisi internazionali stanno infatti segnando un progressivo ritorno alla normalità e a tariffe più vicine a valori accettabili.

Viaggia in questa direzione anche l’ultima ricerca sull’indice dei prezzi effettuata da Advito, la divisione di consulenza di BCD Travel che ha indicato come le tariffe economy intercontinentali stiano tornando alla ‘normalità’ in seguito al potenziamento della capacità aerea in tutto il mondo.

La progressiva ripresa della capacità globale starebbe infatti portando a una maggiore disponibilità di tariffe più basse nelle cabine di economy. Dal canto loro, le tariffe business stanno frenando a causa della forte ripresa dei viaggi aziendali nel 2024, combinata con l’aumento della domanda di viaggi leisure premium.

Secondo il rapporto segnalato da Hosteltur, gli aumenti sono già più contenuti rispetto al passato: le tariffe di classe business per i voli a lungo raggio dall’Europa sono cresciute del 2% su base annua nel quarto trimestre di quest’anno, mentre le tariffe di classe economica sono aumentate del 3% nello stesso periodo.

E nei mercati nazionali e regionali, sui voli a corto e medio raggio in Europa, le tariffe di business class sono aumentate solo dell’1% su base annua.

Al contrario, le tariffe in classe economy nazionali continuano ad aumentare significativamente di anno in anno nella maggior parte delle destinazioni europee. Nello specifico, le tariffe in economy nei mercati regionali e nazionali europei sono aumentate del 10%. Advito ha affermato che questo aumento dei prezzi della classe economica è dovuto “alla revisione della capacità offerta, combinata con una domanda che rimane solida”.