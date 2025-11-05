SunExpress contesa: Turkish ne vorrebbe il controllo, ma Lufthansa dice no

SunExpress, frutto della joint venture tra Lufthansa e Turkish, è nel mirino di quest’ultima, che vorrebbe rilevare il 50% del pacchetto ora in mano ai tedeschi. Dal momento che il valore complessivo di SunExpress si aggira intorno ai 2,5 miliardi di dollari, Turkish dovrebbe dunque riconoscere a Lufthansa almeno 1,25 miliardi.

Una mossa che, però, non trova d’accordo il vettore tedesco, che vorrebbe beneficiare ancora dei conti in positivo di SunExpress. Il vettore, infatti, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera nel 2024 ha registrato 2,2 miliardi di dollari di ricavi, un ebit positivo per 195 milioni, un utile netto di 164 milioni e 15 milioni di passeggeri. La flotta conta 88 velivoli, con altri 45 ordinati e ulteriori 45 opzionati. Il piano industriale del vettore, che ha iniziato a volare nel 1990, punta a portare gli aerei a 150 entro il 2033.

Non si sa ancora se Turkish abbia presentato una proposta formale, ma stando alle fonti del Corriere il tema è stato affrontato più volte con i tedeschi, che hanno respinto l’idea di abbandonare l’investimento.