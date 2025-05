Swiss, mancano i piloti. Cancellati circa 1.400 voli in Uk

Swiss International Air Lines ha annunciato che cancellerà circa 1.400 voli fino a ottobre 2025.

Come riporta Travelmole, secondo la compagnia aerea la causa è la carenza di piloti e si potrebbero verificare in media fino a 15 voli cancellati al giorno.

Secondo AirAdvisor, la situazione potrebbe avere ripercussioni su circa 50 mila viaggiatori nel Regno Unito. In questa categoria rientrano anche quelli con itinerari di collegamento e indiretti. Swiss opera voli dal Regno Unito verso Londra Heathrow, Londra City, Manchester ed Edimburgo.

Anton Radchenko, fondatore di AirAdvisor, ha spiegato: “Con quest’ultima ondata di cancellazioni di Swiss, l’estate è diventata ancora più complicata per i viaggiatori del Regno Unito. Non stiamo assistendo a un problema di domanda, ma a un collo di bottiglia di personale e di programmazione. I voli vengono sospesi non perché le persone non volano più, ma perché le compagnie aeree non hanno piloti sufficienti che siano completamente formati.”

I clienti dei voli Swiss cancellati possono ottenere un rimborso completo o un cambio gratuiti.