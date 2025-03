TAP e Avianca inaugurano la lounge di business class a Miami

Copre una superficie di 600 mq, si trova nel Terminal Sud ed è aperta 24 ore su 24 la nuova lounge condivisa di business class che TAP Air Portugal e Avianca hanno inaugurato all’aeroporto internazionale di Miami.

La lounge può ospitare fino a 337 passeggeri in partenza da Miami e offre un’ampia selezione di cibi e snack, bevande alcoliche premium e rinfreschi caldi e freddi. Dispone inoltre di bagni, wi-fi ad alta velocità, aree relax, spazi di lavoro dedicati e una zona gioco progettata appositamente per i bambini.

“La nostra prima lounge aperta al di fuori del Portogallo porta un po’ di Portogallo a Miami - ha dichiarato Sofia Lufinha, Chief Customer Officer di TAP -. Qui, con tutti i comfort di una nuova lounge di business class, i nostri ospiti possono gustare piatti e bevande tipici come formaggi, dolci tradizionali come i pastéis de nata, vino rosso portoghese, vinho verde e porto. Rientra tutto nell’ambito dell’impegno di TAP per offrire un’esperienza di viaggio il più confortevole possibile”.

La lounge è accessibile ai passeggeri TAP, Avianca e Star Alliance che viaggiano in First e Business Class, ai membri TAP Miles&Go Navigator e Gold, ai membri Gold idonei di Star Alliance e ai membri Gold e Diamond idonei di LifeMiles. L’accesso è inoltre consentito ai titolari di Priority Pass e, a seconda della disponibilità e della capacità, è anche possibile acquistare pass giornalieri.