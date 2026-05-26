Tap lancia una nuova rotta da Lisbona alle Azzorre: connessioni anche dall’Italia

Tap Air Portugal amplia il network sulle Azzorre con il nuovo collegamento Lisbona–Santa Maria. La rotta sarà operata con due frequenze settimanali, ogni giovedì e domenica.
Il volo facilita l’accesso all’arcipelago anche dal mercato italiano grazie alle connessioni via Lisbona da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli.
Lo schedule prevede partenze dalla capitale portoghese alle 12.30 e atterrano a Santa Maria alle 14.05; il rientro decolla alle 15.15 con arrivo a Lisbona alle 18.35. Dal 15 giugno al 15 settembre il servizio viene operato con Airbus A320neo da 174 posti, mentre nel resto dell’anno sarà utilizzato un Embraer 190 da 106 posti.