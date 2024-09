Tap: nuova destinazioni in Brasile con il volo Lisbona-Florianopolis

E’ Florianopolis la nuova destinazione in Brasile di Tap Air Portugal, che porta così a quota 13 le destinazioni del Paese collegate da Lisbona e Porto. La new entry, appena inaugurata, avrà tre frequenze alla settimana e verrà utilizzato un A330-200 con 244 posti in economy e 25 in business.

“L'aggiunta di Florianópolis come destinazione Tap risponde alla crescente domanda di voli tra il Portogallo e il sud del Brasile – ha commentato il presidente del vettore Luìs Rodrigues -, e rafforza l'impegno del vettore a continuare a investire per essere la compagnia europea preferita dai brasiliani”.

Restando nell’ambito brasiliano, entro la fine dell'anno, Tap riprenderà i collegamenti tra Lisbona e Manaus, la capitale dello Stato dell'Amazzonia, operando tre voli settimanali - con scalo a Belém - il lunedì, mercoledì e venerdì. Il primo volo è previsto per il 4 novembre.