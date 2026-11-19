Tap torna a sorridere. Inanellati risultati a doppia cifra sino ad aprile, la compagnia portoghese sta ora colmando il crollo verticale di maggio e giugno dovuto principalmente ai timori sulla scarsità di carburante, tema che ha creato un blocco delle partenze in Italia molto più forte che su tutti gli altri mercati europei.

“Calmatosi il panico dei media - spiega Davide Calicchia, marketing manager Tap in Italia - il Brasile ha sicuramente contribuito alla ripresa grazie ai suoi 101 voli settimanali in estate, benché tutto il traffico beyond, il 67% del totale rispetto a Lisbona, abbia registrato performance positive in parallelo”.

Resta debole il trend sugli Stati Uniti, lontano dalle cifre dello scorso anno benché i numeri siano al momento positivi. Il primo semestre è stato infatti chiuso con ricavi operativi per 2,039 milioni di euro (+4,3%), ma con -99,2 milioni come risultato netto (-40% sul corrispettivo 2025, a causa del caro carburante), per un totale di 8,2 milioni di passeggeri trasportati (+4,2%) e con un load factor dell’85,4%. “Strategica si è rivelata in particolare l’introduzione della nostra Prime Economy sui voli per Maputo e Luanda - aggiunge Calicchia -, ideale per le aziende che oggi hanno ridimensionato la loro policy di copertura della business class, pur avendo ancora necessità di muoversi sulle destinazioni africane corporate. Non a caso funziona molto bene anche sui voli per gli Usa, dove a ottobre abbiamo iniziato a raggiungere il nostro ottavo aeroporto, cioé Orlando, e il Brasile”.

Per fine marzo 2027 la compagnia confida, invece, di riaprire due voli su Tel Aviv.