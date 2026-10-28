Tap ripristina i collegamenti tra Lisbona e Caracas

Tap Air Portugal ha ripreso i voli diretti tra Lisbona e Caracas, ripristinando il collegamento sospeso in seguito al terremoto che aveva colpito il Venezuela. Due i voli settimanali, il martedì e la domenica. Il martedì il decollo da Lisbona è alle 11,50, con atterraggio a Caracas alle 17. Il collegamento di ritorno parte dalla capitale venezuelana alle 21, con arrivo a Lisbona alle 9 del giorno successivo. La domenica, invece, il volo decolla da Lisbona alle 10 e arriva a Caracas alle 15,05. Il ritorno dalla capitale venezuelana è alle 18,55, con atterraggio a Lisbona alle 6,55 del giorno successivo. La ripresa dei voli diretti tra Lisbona e Caracas è particolarmente significativa per la grande comunità portoghese e di origine portoghese residente nel Paese, perché contribuisce a mantenere vivi i legami con il Portogallo.

Durante il periodo di sospensione dei voli per Caracas, Tap aveva mantenuto attivi i collegamenti con il Portogallo attraverso l’aeroporto venezuelano di Valencia.