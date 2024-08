Tempesta Lilian, cancellazioni in Inghilterra

Caos per i viaggi in Inghilterra. La tempesta Lilian sta mettendo a dura prova i voli negli scali Uk, proprio nel giorno più affollato dell’anno per le partenze.

British Airways, come riporta travelmole.com, ha cancellato ad oggi 14 voli in partenza da Heathrow e diversi collegamenti stanno registrando ritardi. Diverse le mete convolte, tra cui anche l’Italia, oltre alla Svizzera e agli Stati Uniti.

L’aeroporto di Leeds Bradford ha cancellato due voli questa mattina e il festival di Leeds al Bramham Park è stato interrotto con la chiusura di due palchi.