Tensioni in Venezuela: Iata contro gli Stati Uniti

La Iata ha criticato il messaggio rilasciato dagli Stati Uniti in merito al Venezuela. Secondo l’associazione, le compagnie aeree “si trovano ad affrontare una mancanza di chiarezza e di linee guida specifiche” a causa della mancanza di informazioni da parte di Washington.

Come riporta preferente.com, questo avrebbe “generato crescente preoccupazione nella comunità aeronautica, soprattutto per quanto riguarda i potenziali rischi per la sicurezza degli equipaggi e le operazioni degli aeromobili”, ha scritto la Iata, che nel frattempo ha contattato la Faa e l’Icao per richiedere spiegazioni.

Le comunicazioni della Iata sono arrivate dopo che il 21 novembre la Faa aveva emesso un avviso in merito alle operazioni in Venezuela; l’azione sarebbe considerata dal mondo dell’aviazione come una tattica di pressione contro il regime di Nicolás Maduro, piuttosto che una vera e propria minaccia militare.

La Faa aveva comunque richiamato le compagnie aeree alla cautela “a causa del deterioramento della situazione della sicurezza e dell’aumento dell’attività militare in Venezuela e nei dintorni”.

