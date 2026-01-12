Texas, l’aeroporto di Austin raddoppia i gate

Lo scalo di Austin in Texas si prepara a un ambizioso piano di espansione.

Il progetto da 5 miliardi di dollari, il cui completamento è previsto per l’inizio del prossimo decennio, comprende due nuovi atri, una nuova sala arrivi e partenze e la riqualificazione dell’atrio principale dell’aeroporto.

Come riporta travelweekly.com, l’aeroporto ha concluso nuovi contratti di locazione con diverse compagnie come Southwest, Delta, United, American e Alaska, con un impegno per 10 anni di operatività continua su Austin.

I piani prevedono l’aggiunta di 32 gate per aumentare i 34 già esistenti. Il nuovo atrio B avrà 26 gate, di cui 18 saranno utilizzati da Southwest, il principale vettore per l’aeroporto di Austin. L’atrio è attualmente in fase di progettazione, con un completamento previsto per l’inizio degli anni ‘30.