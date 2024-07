L’Italia e la Thailandia tornano finalmente a essere collegate direttamente. Oggi, infatti, sono ripresi i voli non-stop di Thai Airways tra Milano Malpensa e l’Aeroporto Internazionale di Bangkok Bangkok-Suvarnabhumi. I collegamenti hanno una frequenza giornaliera e sono operati da nuovi aeromobili Boeing 787 Dreamliner, configurati in due classi di servizio, che offrono ai passeggeri un elevato comfort.

“La reintroduzione dei voli non-stop tra Milano e Bangkok rappresenta un’opportunità straordinaria sia per chi viaggia per piacere che per lavoro” ha commentato Rithavee Plikarnon, Team Lead France, Italy, Belgium and United Kingdom, Commercial Department di Thai Airways International.

Il volo decolla da Malpensa alle 14,05, atterrando a Bangkok alle 5,55 del giorno dopo, mentre la partenza da Bangkok è alle 00,40, con atterraggio a Milano alle 7,35.

Un ritorno molto atteso

“Sea Aeroporti di Milano saluta con grande soddisfazione il ritorno di Thai sul mercato italiano, oltre quattro anni dopo la sospensione per la pandemia e per la prima volta con una frequenza giornaliera tra Malpensa e Bangkok - ha detto Aldo Schmid, Aviation Marketing Negotiations & Traffic Rights Manager di Sea Aeroporti di Milano -. Sea esprime rinnovato apprezzamento per la scelta di Thai, che conferma la leadership di Milano Malpensa tra i primi scali europei per numero di connessioni dirette sull’Estremo Oriente e rafforza la storica partnership tra le due aziende. Con questo nuovo volo si consolida il portafoglio dei servizi aerei di Malpensa, che servono 182 destinazioni in 78 Paesi”.