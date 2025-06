Flotta in espansione, esperienza di volo “Royal Silk” e una rinnovata centralità per le rotte Beyond. Per il 65° anniversario d’attività, Thai Airways torna a volare alto nei cieli internazionali, ma ancor più sul mercato italiano.

“Attualmente raggiungiamo 64 destinazioni nel mondo con una flotta che nel 2025 passerà dalle 80 alle 88 unità - hanno spiegato all’evento celebrativo presso il The Square Hotel di Milano Armando Muccifora e Rithavee Plikarnon, rispettivamente area sales manager South-Eastern Europe, Mediterranean & Africa Thai Airways e team lead France, Italy, Belgium & UK - e da luglio 2024 operiamo giornalmente sulla rotta Milano Malpensa-Bangkok, con un cabin factor medio dell’88% sino ad aprile 2025 (con picchi mensili sino al 97%). Nello stesso periodo abbiamo trasportato lungo la rotta oltre 155mila passeggeri, di cui circa il 44% in connessione per altre destinazioni sia in andata che al ritorno (in particolare per Giappone, Sud-Est Asiatico, Australia e Germania), ma per la stagione in corso le previsioni in Italia sono ancora più positive”.

In crescita sul 2024 sia i passeggeri del primo trimestre (+30%, con circa 57.800 unità), sia le vendite fra gennaio-maggio (+85%), sia il tasso di prenotazione a luglio (+22%), agosto (+15%) e settembre (14%), grazie anche all’ottima performance del trade: fra agenzie di viaggi (50%) ed Ota (18%) il comparto ha infatti mantenuto un ruolo di assoluta centralità nelle vendite dello scorso anno, contribuendo al 27% di quota mercato europea a livello globale.

Non a caso i ricavi complessivi di Thai sono saliti del 16,7% con ben 15,9 milioni di passeggeri trasportati e un cabin factor del 78,9%, cui il primo trimestre 2025 ha risposto con un ulteriore +12,3% di ricavi e +11,6% di passeggeri (pari a 4,3 milioni), consolidando il cabin factor medio all’83,3%.